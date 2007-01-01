Две калужанки перевели мошенникам 1,8 миллиона рублей
Женщин обманули в один и тот же день, сообщили 22 ноября в полиции.
Жительницы Калуги попались мошенникам, когда искали в интернете способ дополнительно заработать.
Некий консультант предложил им выгодно вложить деньги и получить прибыль.
В итоге одна калужанка отдала 1,2 миллиона рублей, вторая – 600 тысяч.
Своих денег они так и не смогли вернуть. Полиция ведет расследование уголовных дел о мошенничестве.
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