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Криминал

Две калужанки перевели мошенникам 1,8 миллиона рублей

Женщин обманули в один и тот же день, сообщили 22 ноября в полиции.
Дмитрий Ивьев
15:41 сегодня
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Жительницы Калуги попались мошенникам, когда искали в интернете способ дополнительно заработать.

Некий консультант предложил им выгодно вложить деньги и получить прибыль.

В итоге одна калужанка отдала 1,2 миллиона рублей, вторая – 600 тысяч.

Своих денег они так и не смогли вернуть. Полиция ведет расследование уголовных дел о мошенничестве.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

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любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

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maks17

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Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

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