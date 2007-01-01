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Две калужанки перевели мошенникам 1,8 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев

Женщин обманули в один и тот же день, сообщили 22 ноября в полиции.

Дмитрий Ивьев 402 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники