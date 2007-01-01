За убийство на ферме калужанин получил 12 лет колонии
В четверг, 21 ноября, суд вынес приговор 46-летнему мужчине из Мещовского района, рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
В августе он выпивал вместе со знакомым на ферме в деревне Баранцево, поссорился с ним, несколько раз ударил кулаком, а потом вонзил нож в шею.
Пострадавший умер от полученных травм.
Убийца пытался спрятать труп, но у него ничего не вышло.
Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима.
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