За убийство на ферме калужанин получил 12 лет колонии

В четверг, 21 ноября, суд вынес приговор 46-летнему мужчине из Мещовского района, рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

В августе он выпивал вместе со знакомым на ферме в деревне Баранцево, поссорился с ним, несколько раз ударил кулаком, а потом вонзил нож в шею.

Пострадавший умер от полученных травм.

Убийца пытался спрятать труп, но у него ничего не вышло.

Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима.