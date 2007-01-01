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Криминал

Калужанин снимал детское порно с 11-летними девочками

41-летнему мужчине вынесли приговор, сообщили 21 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
16:59 сегодня
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Его признали виновным по нескольким статьям: совершение насильственных действий сексуального характера, незаконный оборот порнографических материалов и использование детей для изготовления порно.

Жертвами жителя региона стали 11-летняя падчерица и ее одноклассница.

Заседания суда были закрытыми.

Виновник проведет в колонии строгого режима 16 лет.

Кроме того, в течение 15 лет ему нельзя работать с детьми.

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mrTJohn

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