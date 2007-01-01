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Новость дня Криминал

В Калужской области вынесли приговор за надругательство над братской могилой

На скамье подсудимых были мужчины 20 и 21 года из Юхнова.
Дмитрий Ивьев
17:04 сегодня
0 742
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Каждый из них получил по полтора года принудительных работ, сообщили 20 ноября в объединенной пресс-службе судов региона. 10% дохода молодых людей будет удерживаться в доход государства.

Как мы уже рассказывали, в ночь на 14 июля они в Юхнове в пьяном виде попытались потушить Вечный огонь ногами, а затем сорвали с захоронения венок.

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Лента комментариев
mrTJohn

Тестовый картель. Скорее всего офис у этих фирм один и главбухи тезки полные. Директора только разные.

...
Криминал
Калужская ФАС выявила картельный сговор на торгах
15:30 сегодня
1 848
LEO55

Надо и в Калуге у Танеевского зала убрать забор.

...
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В центре Людиново решили убрать забор у Дворца культуры
15:29 сегодня
1 726
Василёк

только в первомайске.

...
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15:21 сегодня
3 914
Василёк

ну вы что. так запланированный прирост населения не сработает.

...
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1 508
Василёк

а когда расширение мостов планируется ?

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15:19 сегодня
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Василёк
всевидящее око
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ILR

Какой партийной программы, Вы о чём г-н Губернатор?

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В Калуге выбирают места для посадки деревьев
13:52 сегодня
3 1010
Андрей Ермишин

Денисов прям полководец картами обложился! Может ему кто-нибудь скажет что на дворе 21 век и пора создать электронную карту Калуги заделать с указанием всех коммуникаций. Тогда и вопросов где и куда сажат деревья не будут

...
Благоустройство
В Калуге выбирают места для посадки деревьев
13:35 сегодня
3 1010
Alexandr Seva

Не несите только чушь. Про коммуникации никто реально не знает, т.к точных карт нет. Есть только карты со времен СССР, либо совсем новые, но зная как сейчас делают и строят, я не ручаюсь за точность карт, у нас склон музея делали тоже специалисты, на всю страну обо***сь. Деревья не нужно срубать, чтобы потом думать куда их сажать. Посмотрите на Калугу 1970-80 годов и теперь на лысое существо какое то безликое. Геноцид деревьев идет в Калуге очень давно, сначала деревья типо мешали жильцам зданий к примеру на ул. Кирова, потом проводам, а теперь сплошная златка ест деревья, примерно так же как и чума свиней, возникает неожиданно с приездом санитаров. А теперь получается чиновники молодцы, заботятся о гражданах и думают куда посадить, саженцы, которые будут расти до деревьев лет 15-20.

...
Благоустройство
В Калуге выбирают места для посадки деревьев
13:10 сегодня
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