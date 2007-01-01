В Калужской области вынесли приговор за надругательство над братской могилой

На скамье подсудимых были мужчины 20 и 21 года из Юхнова.

Каждый из них получил по полтора года принудительных работ, сообщили 20 ноября в объединенной пресс-службе судов региона. 10% дохода молодых людей будет удерживаться в доход государства.

Как мы уже рассказывали, в ночь на 14 июля они в Юхнове в пьяном виде попытались потушить Вечный огонь ногами, а затем сорвали с захоронения венок.