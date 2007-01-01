Калужская ФАС выявила картельный сговор на торгах

Компании закупали тесты на беременность.

Ведомству стало известно о признаках картельного сговора между двумя компаниями на торгах по поставке тест-систем для акушерства и гинекологии. Об этом информирует пресс-служба правительства Калужской области.

Проверка показала, что у компаний были идентичные время и дата создания документов, авторы файлов и один IP-адрес. Также выяснилось, что ранее обе компании участвовали в торга при отсутствии конкурентов.

В данный момент решается вопрос о привлечении компаний к административной ответственности.