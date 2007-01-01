Калужская учительница отдала мошенникам 400 тысяч рублей
Проблемы возникли у педагога из Воротынска, сообщили 19 ноября в прокуратуре Калужской области.
Женщине прислали сообщение якобы от имени директора школы. Тот написал, что с женщиной свяжется человек, проверявший школу.
Вскоре действительно последовал звонок. Мужчина заявил, что у учительницы проблемы, так как на нее оформили кредиты и перевели в другую страну.
Учительницу убедили взять в кредит 400 тысяч рублей и перевести якобы на безопасный счет.
После этого мошенники перестали выходить на связь.
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