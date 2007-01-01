Калужская учительница отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Проблемы возникли у педагога из Воротынска, сообщили 19 ноября в прокуратуре Калужской области.

Женщине прислали сообщение якобы от имени директора школы. Тот написал, что с женщиной свяжется человек, проверявший школу.

Вскоре действительно последовал звонок. Мужчина заявил, что у учительницы проблемы, так как на нее оформили кредиты и перевели в другую страну.

Учительницу убедили взять в кредит 400 тысяч рублей и перевести якобы на безопасный счет.

После этого мошенники перестали выходить на связь.