Серийного похитителя автомобилей задержали в Калуге
27-летнего мужчину подозревают в пяти кражах иномарок, сообщили 19 ноября в полиции.
По версии следствия, он вскрывал их с помощью специальных устройств и перегонял ближе к району, где сам живет.
После этого калужанин через интернет продавал автомобили.
Общий ущерб оценили в пять миллионов рублей.
На данный момент четыре машины уже нашли и вернули настоящим владельцам.
Вору грозит до 10 лет лишения свободы.
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