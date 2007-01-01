Серийного похитителя автомобилей задержали в Калуге

27-летнего мужчину подозревают в пяти кражах иномарок, сообщили 19 ноября в полиции.

По версии следствия, он вскрывал их с помощью специальных устройств и перегонял ближе к району, где сам живет.

После этого калужанин через интернет продавал автомобили.

Общий ущерб оценили в пять миллионов рублей.

На данный момент четыре машины уже нашли и вернули настоящим владельцам.

Вору грозит до 10 лет лишения свободы.