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Новость дня Криминал

Серийного похитителя автомобилей задержали в Калуге

27-летнего мужчину подозревают в пяти кражах иномарок, сообщили 19 ноября в полиции.
Дмитрий Ивьев
15:31 сегодня
0 472
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По версии следствия, он вскрывал их с помощью специальных устройств и перегонял ближе к району, где сам живет.

После этого калужанин через интернет продавал автомобили.

Общий ущерб оценили в пять миллионов рублей.

На данный момент четыре машины уже нашли и вернули настоящим владельцам.

Вору грозит до 10 лет лишения свободы.

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