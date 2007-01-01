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Новость дня Криминал

Калужанка обжаловала приговор за попытку убить четырехмесячную дочку

В сентябре женщина получила восемь лет колонии, но не согласилась с этим приговором, рассказали 19 ноября в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
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Апелляцию рассматривал областной суд в Калуге. И не стал менять приговор.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Калужанка, у которой было трое детей, поссорилась с сожителем и решила ему отомстить, убив совместного ребёнка.

Женщина била младенца, бросала на кровать и головой об стену, попыталась задушить. Она остановилась, когда девочка перестала двигаться, потеряв сознание. Находившаяся в квартире мать виновницы вызвала скорую помощь. Жизнь младенца удалось спасти.

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Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
Недвижимость и ЖКХ
Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
09:23 сегодня
1 502
Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:22 сегодня
2 1132
Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

...
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В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:21 сегодня
2 1132
Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
09:12 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
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Чиновник выругался матом на всю Калугу
08:57 сегодня
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Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
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В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
08:49 сегодня
2 4918
ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
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Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 2368
ниссан

нет власти управлением города😡

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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