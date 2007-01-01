Калужанка обжаловала приговор за попытку убить четырехмесячную дочку

В сентябре женщина получила восемь лет колонии, но не согласилась с этим приговором, рассказали 19 ноября в прокуратуре.

Апелляцию рассматривал областной суд в Калуге. И не стал менять приговор.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Калужанка, у которой было трое детей, поссорилась с сожителем и решила ему отомстить, убив совместного ребёнка.

Женщина била младенца, бросала на кровать и головой об стену, попыталась задушить. Она остановилась, когда девочка перестала двигаться, потеряв сознание. Находившаяся в квартире мать виновницы вызвала скорую помощь. Жизнь младенца удалось спасти.