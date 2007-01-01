В Калужской области лесничий попался на взятках

Расследование уголовного дела завершилось в Кирове, сообщили 18 ноября в Следственном комитете.

По версии следствия, в предыдущие два года лесничий получил от двух предпринимателей 20 и 30 тысяч рублей за внесение ложных сведений в документы по материально-денежной оценке лесосеки. Бизнесмены в итоге смогли заключить контракты на более выгодных условиях.

За получение взяток лесничему грозит до восьми лет лишения свободы.