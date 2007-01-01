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Криминал

В Калужской области лесничий попался на взятках

Расследование уголовного дела завершилось в Кирове, сообщили 18 ноября в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
12:09 сегодня
0 290
Фото: СК по Калужской области.
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По версии следствия, в предыдущие два года лесничий получил от двух предпринимателей 20 и 30 тысяч рублей за внесение ложных сведений в документы по материально-денежной оценке лесосеки. Бизнесмены в итоге смогли заключить контракты на более выгодных условиях.

За получение взяток лесничему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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