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Криминал

Обнинский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей

Преступники обманули 75-летнего мужчину, сообщили 16 ноября в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:58 сегодня
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Пожилой мужчина искал способы дополнительного заработка и наткнулся в интернете на сайт об инвестициях.

Пенсионер заполнил анкету, а потом ему позвонили. Мошенник попросил установить на телефон специальное приложение якобы для совершения сделок.

Когда обнинец выполнил инструкцию, у него со счета списали 1 миллион 115 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.

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