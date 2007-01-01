Обнинский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей
Преступники обманули 75-летнего мужчину, сообщили 16 ноября в прокуратуре Калужской области.
Пожилой мужчина искал способы дополнительного заработка и наткнулся в интернете на сайт об инвестициях.
Пенсионер заполнил анкету, а потом ему позвонили. Мошенник попросил установить на телефон специальное приложение якобы для совершения сделок.
Когда обнинец выполнил инструкцию, у него со счета списали 1 миллион 115 тысяч рублей.
Сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.
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