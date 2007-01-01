Обнинский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей

Преступники обманули 75-летнего мужчину, сообщили 16 ноября в прокуратуре Калужской области.

Пожилой мужчина искал способы дополнительного заработка и наткнулся в интернете на сайт об инвестициях.

Пенсионер заполнил анкету, а потом ему позвонили. Мошенник попросил установить на телефон специальное приложение якобы для совершения сделок.

Когда обнинец выполнил инструкцию, у него со счета списали 1 миллион 115 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.