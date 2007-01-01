Мигранта-убийцу нашли в больнице Калуги
Гражданина Азербайджана подозревают в преступлении, которое произошло 13 ноября возле рынка «Салют» в Туле.
По версии Следственного комитета, мигрант ножом ударил другого мужчину.
В ходе конфликта он сам получил травмы, но смог сбежать в Калужскую область. Потом ему стало плохо, и мужчину госпитализировали в Калугу.
Там его и нашли оперативники.
По уголовной статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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