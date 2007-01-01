Двое калужан перевели мошенникам 2,4 миллиона рублей
Об этих случаях в пятницу, 15 ноября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Преступники позвонили калужанам, представившись сотрудниками страховой компании. Они рассказали, что заканчивается действия медполиса и попросили назвать персональные данные.
Чуть позже позвонил другой человек, который сказал, что до этого звонили мошенники, которые получили данные и теперь пытаются украсть сбережения.
Калужане поверили и отправили свои деньги на якобы безопасный счет. В одном случае это были 1,4 миллиона рублей, во втором – миллион.
По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.
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