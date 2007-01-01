-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Двое калужан перевели мошенникам 2,4 миллиона рублей
Криминал

Двое калужан перевели мошенникам 2,4 миллиона рублей

Об этих случаях в пятницу, 15 ноября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:04 сегодня
0 206
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Преступники позвонили калужанам, представившись сотрудниками страховой компании. Они рассказали, что заканчивается действия медполиса и попросили назвать персональные данные.

Чуть позже позвонил другой человек, который сказал, что до этого звонили мошенники, которые получили данные и теперь пытаются украсть сбережения.

Калужане поверили и отправили свои деньги на якобы безопасный счет. В одном случае это были 1,4 миллиона рублей, во втором – миллион.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Белый Орёл

Пейзаж вокруг школы "вдохновляет"

...
Благоустройство
В Калуге открытые колодцы заметили возле школы
11:10 сегодня
1 1458
RudeBoy

Т.е. за организацию гаража в подъезде жилого даже не оштрафовали?!

...
Криминал
В Малоярославце из подъезда украли детский квадроцикл
11:06 сегодня
2 336
Василёк

улетела - значит реабилитировалась.

...
Общество
В Калуге продолжаются поиски орлана-белохвоста
10:55 сегодня
1 326
Василёк

а где штраф за нарушение пожарной безопасности и захламление подъезда ?

...
Криминал
В Малоярославце из подъезда украли детский квадроцикл
10:54 сегодня
2 336
РодомИзСССР

Одно МРЭО на весь город тоже нормально ?

...
Авто и транспорт
Машины с улиц Калуги будут убирать два новых эвакуатора
10:37 сегодня
2 2308
Василёк

а потом эта парковка эта будет платной 🥰

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
10:25 сегодня
7 9950
maks17

Как здорово,что есть такие люди,неравнодушные ко всему живому!Веронике и Сергею респект

...
Общество
Сбитую сову нашли возле дороги в Калужской области
10:11 сегодня
1 740
Shurez

https://roslesinforg.ru/news/all/kaluzhskaya-oblast-narastila-obem-zagotovki-drevesiny-v-2023-godu/

...
Благоустройство
В Калуге начали вырубать аллею на улице Московской
09:51 сегодня
2 3198
mrTJohn

И платными сделать. Деньги сами себя не сделают.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
09:11 сегодня
7 9950
Александр KU

Получается я могу взять в аренду землю и там все вырубить? На планах - парковка есть - деревьев нет вообще.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
08:33 сегодня
7 9950
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IitlOEtOYUlxWGF6VGRnYVk2RzdrSmc9PSIsInZhbHVlIjoiUVFjckhZSGl0RVEwbUtXZGZMK3B0SktXcGhFSml2WkQ5Z1JreDVDaldiWnpPeDYwNFhDTVpjcHVoalNzRFJoN3FTdEpZT3VncDNVUS93Z2xNbFFDN29vWDE5K0VqM21sK0RESmFuQ0FyNThtTmpSQUpSaEZzcnZzSzJraTRZdzZ5OUNja3JZZE1neXVFQkRzOTM5c2hqcVhMNklEVDM1cVBpTkl6enhiZkROMjEzOENPd1FTNHl2V0dhcURmRXVHOE1CekIvVjRCRVlmWEszQWpYY2dDQ1dHQkhZWnYwblNlcS9YNEszN2h4TjFQdXFVMklDZEQ1blRlZXRCMG93R2FKTkYySjgxcjRib05EL3ExT21CNSsxVktoMGVITDhOejBWSERjTlplaE9jV0ZhNUkvQ1loWUlnTDBMR0o0cDlSeDdLdDJuVGx5dldQNDZPMTRHYk1IWERyQ1JFNHFMSjQ5N3ZZU24xSUVxWTlxQmljcE04QlBjaDFrRldrNjY1RVJhcy9LdEwrVkZ5OTFhbFZPeUlSY2lQcnlrOWNqU1hOZUp0NU1qeW1IblJTaFhhZnZ4dVcyRy83R2JEMWc4cUlmcHYrMGZMUUN0K0ZSa2xPcUwvWDNrRGR1cTdXZkRyTWcyN0ZWdlRuS2dTUkxoNDNTaWw2aFpOMURaUjRpcVMxRFJqYmlVV28rNGVZK2d0NDVPZVFSUG5kZU5xa2ttL3RWaEEwMDg3SWVYcEtYWU1KdmllWGhYejAwV1NNRkRZR1ZzWUZicnlGVTJvRUdsa1B0NGVUb09LWHpmQzZTU0xDUUV1QndnL0lmcGNwc2tCWW91K0ZzK01zREFiVDZOVCIsIm1hYyI6ImE2OTVjNjI0N2ZlNTU2ZGJiMDc3ZGY1NjBmOWRhOTJlYjJiNzZmNzFlYzRhMDI4ZjAwZDIyNmFhNTA3ODc3OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imx1blFxWGRXT0d1TXhscHFndDVsSkE9PSIsInZhbHVlIjoiZnJUQXVpeFhiTTVndEtTaE9nWFNPcGFLZzJ5ekNMdklpZEtTVzg3WUdXS2lUYm50UWZ3eGhwekYxUU1yZ3dCWmtRcWdjdHhmdWJqNWNuZjVmTkIybXVOTnN2S3cxTUdubGNnMDlVVzVjTVMrUFFqZEplZ0FNSG8yTHdYcWRuVWU5QytiZHJTQVJ0cE9wbW1HcVNxd1FLeVltMkFqNENwaGJ2d2d1R0t3d1pJbXVHZThNMnpzb0U1alRRc1o1V3dVb2FjUVpTdFg5amxVRjRHU3NtbDVMVGpTWWZJdnR2TjBjck5ueFc4M1FENDEvR0RIRmI3a1F3ajVkZUtzblNKOGx5ZHFkREhRcXJCSFNMWThYMkRNRzFaeXBXbzJPcEZ1NWowclVUNVp4bEhiczRWazB2UXJad0czbEFxT1R0dEJnQWlNbmFxaGp1R1ltUCtiL1JuYWQ4WllOamtaTFhqS1V0b2pYVFFSNTh6T2tQeHFUMnpZaE05Z3JtVmc4MGJGNDdLTlVxTUY2UzZ2S3NnWG91SncwYUREcUxWTXUzZkRWVXVKc1QrV3pickNxcSsxaXNDMGhGVkxhQk9LNzRmaiIsIm1hYyI6IjYwNDBiNDkzZjAyZmVjZDFmNWZlODU0ZTQ5NjdjYzVhN2Q0ZjZjMmIzZjMwODNjYWI4MDE1Y2VmYzY4NWQ1ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+