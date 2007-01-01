Двое калужан перевели мошенникам 2,4 миллиона рублей

Об этих случаях в пятницу, 15 ноября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Преступники позвонили калужанам, представившись сотрудниками страховой компании. Они рассказали, что заканчивается действия медполиса и попросили назвать персональные данные.

Чуть позже позвонил другой человек, который сказал, что до этого звонили мошенники, которые получили данные и теперь пытаются украсть сбережения.

Калужане поверили и отправили свои деньги на якобы безопасный счет. В одном случае это были 1,4 миллиона рублей, во втором – миллион.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.