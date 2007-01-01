Машину с наркоманами остановили на Южном обходе Калуги

За рулем легковушки находился 51-летний мужчина, сообщили 15 ноября в УМВД по Калужской области.

Освидетельствование показало, что он был под наркотиками.

Также задержан 32-летний пассажир этой машины. Он мешал работе полицейских, а потом попытался выбросить пакет с мефедроном.

Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. А на его пассажира составили завели уголовное дело за хранение наркотиков. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.