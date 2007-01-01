Калужанина, совершившего 85 мошенничеств, не перевели в колонию-поселение
Туда 33-летний злоумышленник хотел попасть из колонии общего режима.
В 2020 году его осудили за 85 мошенничеств в составе ОПГ. Тогда его приговорили к 10 годам заключения.
Отбыв часть наказания, он обратился в суд с ходатайством.
На заседании прокурор просил отказать в удовлетворении просьбы мошенника. Представитель надзорного ведомства заявил, что нет достаточных оснований, который указывают, что преступник исправился. Также он не принял достаточно мер, чтобы возместить причиненный ущерб.
В итоге злоумышленника не перевели.
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