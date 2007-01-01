В Калуге еще три человека перевели мошенникам 3,3 миллиона рублей

Об этих случаях в четверг, 14 ноября, рассказали в областной полиции.

Во всех случаях пострадавшими приходило сообщение якобы от их начальников. Те предупреждали, что скоро должен позвонить представитель правоохранительных органов.

Звонок действительно поступал. Потом к разговору подключался фальшивый представитель банка, который убеждал, что на калужан кто-то пытается оформить кредит.

Чтобы спасти деньги, людям предлагалось перевести накопления на некий безопасный счет.

В сумме трое пострадавших отдали 3,3 миллиона рублей.

Сейчас виновников ищут. Ведется расследование уголовного дела.