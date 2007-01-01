В Калуге еще три человека перевели мошенникам 3,3 миллиона рублей
Об этих случаях в четверг, 14 ноября, рассказали в областной полиции.
Во всех случаях пострадавшими приходило сообщение якобы от их начальников. Те предупреждали, что скоро должен позвонить представитель правоохранительных органов.
Звонок действительно поступал. Потом к разговору подключался фальшивый представитель банка, который убеждал, что на калужан кто-то пытается оформить кредит.
Чтобы спасти деньги, людям предлагалось перевести накопления на некий безопасный счет.
В сумме трое пострадавших отдали 3,3 миллиона рублей.
Сейчас виновников ищут. Ведется расследование уголовного дела.
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