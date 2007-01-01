Калужане придумали хитрый план, чтобы похитить iPhone

Преступление произошло в селе Дворцы Дзержинского района, рассказали 13 ноября в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Грабеж совершили несовершеннолетняя девушка и 36-летний мужчина.

В интернете они нашли объявление о продаже смартфона iPhone 13 Pro 128 GB.

Смартфон продавала девушка, и с ней грабители договорились о встрече возле леса.

Юная преступница осматривала гаджет, взяла его в руки, а в этот момент из-за деревьев выбежал ее знакомый. Он вырвал телефон и скрылся.

Пострадавшая оценила ущерб почти в 64 тысячи рублей.

Несовершеннолетнюю девушку приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Ее старший подельник получил два с половиной года принудительных работ.