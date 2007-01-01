Калужане придумали хитрый план, чтобы похитить iPhone
Преступление произошло в селе Дворцы Дзержинского района, рассказали 13 ноября в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
Грабеж совершили несовершеннолетняя девушка и 36-летний мужчина.
В интернете они нашли объявление о продаже смартфона iPhone 13 Pro 128 GB.
Смартфон продавала девушка, и с ней грабители договорились о встрече возле леса.
Юная преступница осматривала гаджет, взяла его в руки, а в этот момент из-за деревьев выбежал ее знакомый. Он вырвал телефон и скрылся.
Пострадавшая оценила ущерб почти в 64 тысячи рублей.
Несовершеннолетнюю девушку приговорили к восьми месяцам исправительных работ. Ее старший подельник получил два с половиной года принудительных работ.
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