В Калуге студент перевел мошенникам миллион рублей

Преступники позвонили 27-летнему мужчине, который учится Бауманке, под видом сотового оператора.

Студенту рассказали, что договор на его номер телефона заканчивается, и убедили сообщить код из СМС.

Мошенники получили доступ к Госуслугам калужанина и сменили пароль. Потом уже студенту позвонили от имени сотрудников Центробанка.

Мужчине рассказали, что на него оформили кредиты. Чтобы не потерять деньги, его самого попросили взять займы в двух банках и перевести все на якобы безопасный счет.

В общей сложности калужанин отправил незнакомцам больше миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, рассказали 14 ноября в прокуратуре Калужской области.