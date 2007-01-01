В Калужской области у женщины нашли два килограмма наркотиков

Ее автомобиль остановили на дороге Калуга – Белёв – Орёл недалеко от Перемышля.

Оперативники знали, что 36-летняя женщина может быть причастна к торговле запрещенными веществами.

В тайнике, который калужанка оборудовала в Малоярославецком районе, находились два килограмма спайса.

Закладку она организовала по указанию неустановленного куратора, заявили 14 ноября в полиции.

По уголовной статье женщине грозит до 20 лет лишения свободы.