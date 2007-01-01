В Калужской области у женщины нашли два килограмма наркотиков
Ее автомобиль остановили на дороге Калуга – Белёв – Орёл недалеко от Перемышля.
Оперативники знали, что 36-летняя женщина может быть причастна к торговле запрещенными веществами.
В тайнике, который калужанка оборудовала в Малоярославецком районе, находились два килограмма спайса.
Закладку она организовала по указанию неустановленного куратора, заявили 14 ноября в полиции.
По уголовной статье женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь