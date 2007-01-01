В Калуге воспитательница детского сада перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей

29-летняя женщина поверила преступникам, которые позвонили ей и сказали, что на паспорт калужанки оформлены кредиты в двух банках.

Мошенники убедили воспитательницу самой оформить займы в двух банках по 800 тысяч рублей каждый, а потом перевести все на якобы безопасный счет, рассказали 13 ноября в прокуратуре Калужской области.

По такой же схеме в Обнинске воспитательница детского сада лишилась 750 тысяч рублей.

По данным случаям ведутся расследования.