В Обнинске убрали надписи на домах с рекламой наркотиков
«Уличную рекламу» запрещенных веществ выявила городская прокуратура вместе с Советом отцов.
13 ноября об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Надписи были на фасадах нескольких многоквартирных домов.
Чтобы устранить нарушения, в адрес руководителей УК были внесены представления. Также оповестили полицию для пресечения противоправных действий с использованием такой рекламы.
Сейчас надписей в этих местах уже нет.
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