В Обнинске убрали надписи на домах с рекламой наркотиков

«Уличную рекламу» запрещенных веществ выявила городская прокуратура вместе с Советом отцов.

13 ноября об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Надписи были на фасадах нескольких многоквартирных домов.

Чтобы устранить нарушения, в адрес руководителей УК были внесены представления. Также оповестили полицию для пресечения противоправных действий с использованием такой рекламы.

Сейчас надписей в этих местах уже нет.