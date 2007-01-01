-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Обнинске убрали надписи на домах с рекламой наркотиков
Криминал

В Обнинске убрали надписи на домах с рекламой наркотиков

«Уличную рекламу» запрещенных веществ выявила городская прокуратура вместе с Советом отцов.
Анастасия Каторгина
14:11 сегодня
0 334
Фото: прокуратура Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

13 ноября об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Надписи были на фасадах нескольких многоквартирных домов.

Чтобы устранить нарушения, в адрес руководителей УК были внесены представления. Также оповестили полицию для пресечения противоправных действий с использованием такой рекламы.

Сейчас надписей в этих местах уже нет.

Новости по тегу
обнинск наркотики
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Буквально ходют под себя.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге фекалиями затопило подвал жилого дома
11:25 сегодня
1 1310
Василёк

Прикормленное комовское рекламное агентство пытается догнать инфляцию. Но вот тут хот какая-то польза. Главное чтобы из дров вывески не появились.

...
Благоустройство
В Калуге предпринимателей заставят поменять вывески на площади Победы
10:21 сегодня
1 6540
Василёк

к след. зиме-то хоть успеют ? Или она опять наступит невзначай ?

...
Благоустройство
В Калуге не успеют до холодов заасфальтировать все разрытия
10:17 сегодня
2 1724
Василёк

композиции, для законченного вида, не хватает забора с колючкой по периметру.

...
Благоустройство
В Калуге собираются снести патриотичную бытовку
10:14 сегодня
1 3160
best85

Печальная история))

...
Криминал
Житель Калуги хранил в гараже больше 1000 литров спиртного
10:07 сегодня
2 2170
Василёк

а добавок, чтобы лед не образовывался на асфальте при минусовых температурах этот сказочный чиновник еще не изобрел ?

...
Общество
В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода
10:06 сегодня
4 1842
Shurez Госавтоинспекция объявила о массовых проверках в Калуге...
Криминал
Калужанина отправили мести улицы за пьяную езду
09:35 сегодня
2 1288
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Таких "внимательных" летунов приглашаю в наш парашютный клуб в Грабцево....

...
Происшествия
В Калуге 10-летний мальчик провалился в открытый колодец
08:42 сегодня
1 3932
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не бывает погоды ни мрачной, ни плохой, как мы обычно говорим....

...
Погода
Мрачную погоду прогнозируют в Калуге
08:39 сегодня
1 1266
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Куды обращаться, так как метла у меня есть.

...
Благоустройство
В горуправе Калуге появится должность главного садовника
08:36 сегодня
3 3034
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlNDdjJ5SVo2YWFTcDZFOXFOMU8vY1E9PSIsInZhbHVlIjoiTkRQaXhaK2kzUWtkbTk4Y0R5L1QyVFppY1V2VWZ6TzIzaVNEWTA5c05ycjJxUnZUNmF3R3VJRUhFRFgyb1hvZVJhZFhMT2kwdTNzcnNtSGRVMUhhcWhzVk1PSkNGbEhId1hPWEF2V3BacHc1bE0zV2dEaENheUVMZ0NSYXlWUHRsRk40bytoUmdPRm00SGpsUjJNblVMWUZJYzJ5Mzd6a3lVR3ArbUxqWUpkNzIvLzhHOVZ2VWVWMXpyOXBkT1Q5K2h2QzJKNk42RlVaNGtsZk5VaFhxVnV2L1RmQXRXVUIyU2U4WGoxZ080ajRYVTNyT250QThpT0lvMVBmZm1BOE5wb2FyT0oxZzgyb25wTEFpN1pvWmlXTEpmR1V1RDM1dXd3Y1huR0VmeE1wWWhGOE5OZTd4Tys5UWFkbHN0V1RFUmJGTnpLWjFYTVhZR3d0ZHUvaERjR01ZV0wvMmp0UWU0MnZvc0ltZm9vNW4raXBZNWxucFNBalJIZDR2UWVEd09wT0FtZ0ZqNEdHbVh2QnA1RzRJZFh3Q0E4YWdxejB0M3RlNVRFK1FKNVZhbE9UUjRqOGhtaGltTCtZMHUxMDF5QmhIRDdNR1VaRm9LVk91RHAzUkJ5aDNPZnRIZ1RYeUVWY1lqRENwTEdzMHFTek1zelJjQTFjNzJhZzBxNklIUlJrZGxRenBXdFlKd3NBazRUeHQvdVB3aUR4c1FQMjJ4Z2JldmFUVklxYXcrb0hYNW5TRzJjZVVzcWM1bVVkdGFiZVprMkc0VlJ5WmRoMDRQc1FOVTRIU09uRDk2ZHNQYkdUdDAxOG0yeDM2UnJMK1ZFdVZpRmVsdWF6dWMybyIsIm1hYyI6ImEzMTkwYjA2ODNkZGFiM2I0NTMyMjgxMDc2MjgwOGQ0Mjc1ZjNhNTM5NzUwMmYzNjZiZWMyNjRmMjNjMWQ5MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkFpZktDTjVXRFFodUtpbllOU3Z4SFE9PSIsInZhbHVlIjoieCtrbTlnTHI2R0o1dnJJdWR5QW5xSXBSYkpjb2gzZTdUSEkxa2JqYzBsZWNFS1Qwa0FBeW9SRmd5MkhDaFNmaEhOM2EvanRtQXR0UkNVK3ZRNWhxazVHNi9SNnArazRhZHJlRWdPbVptbDJuQ2d4MDU1dE5jREZtMGVOT3hTL2dFWFhSRmYvMnJpOGxNc0p1eEVvc2xoUEl2WFJIckt0ODE1c1VzazVZVWZNZnBXMkh4YXFKZ1hsbjM0eHNXbWFEM1FHVVBmUkJUVDM1UEdMRFd4aFNudC9GRk9Ld251czJ2VTIzS2oxbW9Zc1VmR2QweFRESjREbTkyeTZTRnlPb0RWWm42VkoxbHpRNTZBYW9UWFFpRzdUb1hJM0VQL2RRU3VUY3F6dmtPcHN4Vlc0QThGVDJVQ29MZ3ZHSS9SeDEzZXJ3cTYzbm1yemtOQVhXNHBJT0hVdVFidnFsWGFRQWxtVElPcG5TT3VlTHpLOElrWFZpamxCd053bXc2L29OYkJqRFNPT00wVXQxOXhzbytoNUtjUG1qZ1RlaVdvQTRUZXhmV01sWWRUSXcyNit1R0RQdFk4SWNrdlozU0xyVCIsIm1hYyI6ImEwZWIzMDQ0NTgzZmE5MDE3ZGY1YjAzNTdmMjI5NDhlODA5ZTQzOTM2MWM2ZmJjMzE4ZGZhMjU2YWEzNTM0YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+