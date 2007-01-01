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Криминал

В Калужской области похитили кабель в двух населенных пунктах

Два уголовных дела расследуются в Малоярославецком районе.
Анастасия Каторгина
11:38 сегодня
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13 ноября об этом рассказали в полиции.

В дежурную часть обратился представитель одной из организаций.

Он рассказал, что в двух населенных пунктах похитили кабель протяженностью 480 метров. В первом случае ущерб составил 82 тысячи рублей, во втором – более 86 тысяч.

Подозреваемым оказался 50-летний местный житель.

В краже мужчина сознался и рассказал, что сдал кабель в пункт приема металлолома. Как сообщил предполагаемый вор, откопанный кабель он специально подготавливал для сдачи в приемку.

Деньги он тратил на свои нужды.

В настоящее время расследование продолжается.

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