В Калужской области похитили кабель в двух населенных пунктах

Два уголовных дела расследуются в Малоярославецком районе.

13 ноября об этом рассказали в полиции.

В дежурную часть обратился представитель одной из организаций.

Он рассказал, что в двух населенных пунктах похитили кабель протяженностью 480 метров. В первом случае ущерб составил 82 тысячи рублей, во втором – более 86 тысяч.

Подозреваемым оказался 50-летний местный житель.

В краже мужчина сознался и рассказал, что сдал кабель в пункт приема металлолома. Как сообщил предполагаемый вор, откопанный кабель он специально подготавливал для сдачи в приемку.

Деньги он тратил на свои нужды.

В настоящее время расследование продолжается.