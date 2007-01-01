Калужанку били, чтобы она разблокировала телефон

Женщина лишилась 1,4 миллиона рублей, сообщили 13 ноября в полиции.

По подозрению в разбое задержан 25-летний житель Калуги.

По версии следствия, он пришел в квартиру к родственнице, где в тот момент находилась его знакомая. Мужчина попросил вызвать ему такси, но машина не находилась. Тогда он попросил телефон, чтобы повторить вызов.

Женщина отказала и получила кулаком по лицу.

После этого калужанин потребовал пароль от банковского приложения и опять ударил жертву. Женщина назвала все данные.

Уходя, мужчина прихватил с собой смартфон.

Со счета женщины он перевел 1,2 миллиона рублей, чтобы рассчитаться с долгами. А телефон отдал знакомому. Общий ущерб оценивается в 1,4 миллиона рублей.

Калужанину грозит до 15 лет лишения свободы.