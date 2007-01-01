В Калужской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Сотрудники предприятия по производству молока и молочной продукции в Ферзиковском районе не получали денежное вознаграждение более двух месяцев.

11 ноября об этом рассказали в калужском Следкоме.

С июля по октябрь работодатель оказался должен своим шести подчиненным 170 тысяч рублей. Трое из них за это время вообще не получали денег, а еще трое - частично.

В настоящее время проводится расследование. Следователи намерены добиться восстановления прав работников и ликвидации задолжности по зарплате.