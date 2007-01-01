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Главная Новости Криминал В Калужской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам
Криминал

В Калужской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Сотрудники предприятия по производству молока и молочной продукции в Ферзиковском районе не получали денежное вознаграждение более двух месяцев.
Анастасия Каторгина
16:36 сегодня
0 654
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11 ноября об этом рассказали в калужском Следкоме.

С июля по октябрь работодатель оказался должен своим шести подчиненным 170 тысяч рублей. Трое из них за это время вообще не получали денег, а еще трое - частично.

В настоящее время проводится расследование. Следователи намерены добиться восстановления прав работников и ликвидации задолжности по зарплате.

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Лента комментариев
Ozzz1971

....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

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1 1144
mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

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mrTJohn

Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

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maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

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11:49 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

...
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11 6316
urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

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Shurez
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11:33 сегодня
1 1924
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
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11 6316
colorkaluga

Собаки среагировали на появление другой собаки. Они не проявляли агрессию, не нападали, виляли хвостами... Мои дети умеют обращаться с собаками и правильно вести себя при появлении незнакомых животных.

...
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АлександрГ

Вчера по телефону в 4-й аптеке ответили,что льготных лекарств для инвалидов 3-й группы до следующего года не будет (инфаркт)

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