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Криминал

Калужанке грозит шесть лет колонии за оплату покупок чужой картой

35-летняя женщина познакомилась на улице с мужчиной и вместе с ним выпивала.
Дмитрий Ивьев
19:15 сегодня
0 582
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Потом она отошла в магазин и, вернувшись, не застала собутыльника. Тот ушел, но оставил кошелек.

Калужанка вытащила оттуда банковскую карту и несколько дней оплачивала покупки.

В общей сложности она успела потратить около 10 тысяч рублей. Потом деньги на счету закончились, и женщина выбросила карту.

На калужанку завели уголовное дело по статье «Кража», рассказали 12 ноября в полиции.

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Лента комментариев
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....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

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mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

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Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

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maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

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А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

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Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

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