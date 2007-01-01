Калужанке грозит шесть лет колонии за оплату покупок чужой картой

35-летняя женщина познакомилась на улице с мужчиной и вместе с ним выпивала.

Потом она отошла в магазин и, вернувшись, не застала собутыльника. Тот ушел, но оставил кошелек.

Калужанка вытащила оттуда банковскую карту и несколько дней оплачивала покупки.

В общей сложности она успела потратить около 10 тысяч рублей. Потом деньги на счету закончились, и женщина выбросила карту.

На калужанку завели уголовное дело по статье «Кража», рассказали 12 ноября в полиции.