Калужанин решил заработать на инвестициях по совету девушки, но лишился средств
Общение с дамой у него завязалось на сайте знакомств.
Об этом 12 ноября рассказали в полиции.
Девушка сообщила, что она зарабатывает деньги на брокерской платформе и предложила мужчине тоже попробовать.
С ее помощью житель Кирова зарегистрировал личный кабинет, однако своих средств у него не было, тогда мужчина взял кредит и перевел их на брокерскую платформу.
Через какое-то время он увидел, что сумма увеличилась, но вывести средства у него не получилось.
После этого калужанин написал своей интернет-знакомой. Правда ее профиль уже был заблокирован.
Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
В общей сложности он лишился 486 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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