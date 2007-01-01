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Криминал

Калужанин решил заработать на инвестициях по совету девушки, но лишился средств

Общение с дамой у него завязалось на сайте знакомств.
Анастасия Каторгина
10:51 сегодня
0 648
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Об этом 12 ноября рассказали в полиции.

Девушка сообщила, что она зарабатывает деньги на брокерской платформе и предложила мужчине тоже попробовать.

С ее помощью житель Кирова зарегистрировал личный кабинет, однако своих средств у него не было, тогда мужчина взял кредит и перевел их на брокерскую платформу.

Через какое-то время он увидел, что сумма увеличилась, но вывести средства у него не получилось.

После этого калужанин написал своей интернет-знакомой. Правда ее профиль уже был заблокирован.

Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В общей сложности он лишился 486 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Лента комментариев
Ozzz1971

....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

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mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

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mrTJohn

Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

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Житель Калуги хранил в гараже больше 1000 литров спиртного
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maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

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11:49 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

...
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12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:48 сегодня
11 6148
urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

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Shurez
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Калужанка устроила два пьяных ДТП
11:33 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

...
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12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:25 сегодня
11 6148
colorkaluga

Собаки среагировали на появление другой собаки. Они не проявляли агрессию, не нападали, виляли хвостами... Мои дети умеют обращаться с собаками и правильно вести себя при появлении незнакомых животных.

...
Общество
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11:17 сегодня
5 3494
АлександрГ

Вчера по телефону в 4-й аптеке ответили,что льготных лекарств для инвалидов 3-й группы до следующего года не будет (инфаркт)

...
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