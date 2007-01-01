Калужанин решил заработать на инвестициях по совету девушки, но лишился средств

Общение с дамой у него завязалось на сайте знакомств.

Об этом 12 ноября рассказали в полиции.

Девушка сообщила, что она зарабатывает деньги на брокерской платформе и предложила мужчине тоже попробовать.

С ее помощью житель Кирова зарегистрировал личный кабинет, однако своих средств у него не было, тогда мужчина взял кредит и перевел их на брокерскую платформу.

Через какое-то время он увидел, что сумма увеличилась, но вывести средства у него не получилось.

После этого калужанин написал своей интернет-знакомой. Правда ее профиль уже был заблокирован.

Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В общей сложности он лишился 486 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.