В Калуге украли электричество на 15,5 миллиона рублей
Обвиняемыми по уголовному делу проходят сотрудники двух коммерческих организаций, сообщили 11 ноября в Генпрокуратуре.
По версии следствия, в 2021-2022 годах учредитель, директор, главный энергетик и мастер двух организаций внесли изменения в конструкцию приборов учета на пять трансформаторных подстанциях.
Энергетики получали недостоверные сведения. В итоге компании заплатили за меньший объем электричества, чем использовали.
Прокуратура направила дело в суд.
Уголовная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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