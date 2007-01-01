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Главная Новости Криминал В Калуге украли электричество на 15,5 миллиона рублей
Новость дня Криминал

В Калуге украли электричество на 15,5 миллиона рублей

Обвиняемыми по уголовному делу проходят сотрудники двух коммерческих организаций, сообщили 11 ноября в Генпрокуратуре.
Дмитрий Ивьев
16:56 сегодня
0 1428
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По версии следствия, в 2021-2022 годах учредитель, директор, главный энергетик и мастер двух организаций внесли изменения в конструкцию приборов учета на пять трансформаторных подстанциях.

Энергетики получали недостоверные сведения. В итоге компании заплатили за меньший объем электричества, чем использовали.

Прокуратура направила дело в суд.

Уголовная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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16:59 сегодня
3 2498
Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

...
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Василёк

так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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бирки повесили и что дальше ? А кто кормить будет животных ?

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не стоит благодарности

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alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

...
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12:53 сегодня
3 2498
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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