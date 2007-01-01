В Калуге украли электричество на 15,5 миллиона рублей

Обвиняемыми по уголовному делу проходят сотрудники двух коммерческих организаций, сообщили 11 ноября в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в 2021-2022 годах учредитель, директор, главный энергетик и мастер двух организаций внесли изменения в конструкцию приборов учета на пять трансформаторных подстанциях.

Энергетики получали недостоверные сведения. В итоге компании заплатили за меньший объем электричества, чем использовали.

Прокуратура направила дело в суд.

Уголовная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.