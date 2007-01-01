Житель Обнинска отдал мошенникам больше миллиона рублей при покупке машины

Он хотел приобрести автомобиль из Европы, но остался и без денег, и без транспортного средства.

Объявление о продаже мужчина нашел на одном из сайтов.

Стороны дистанционно подписали договор. Потом обнинец перевел 65 тысяч рублей за оформление документов и 470 тысяч за растаможку.

Позже продавец сослался на некие проблемы с документами и попросил еще 500 тысяч.

Получив деньги, преступник перестал выходить на связь. Сейчас полиция его ищет в рамках расследования уголовного дела.