Житель Обнинска отдал мошенникам больше миллиона рублей при покупке машины
Он хотел приобрести автомобиль из Европы, но остался и без денег, и без транспортного средства.
Объявление о продаже мужчина нашел на одном из сайтов.
Стороны дистанционно подписали договор. Потом обнинец перевел 65 тысяч рублей за оформление документов и 470 тысяч за растаможку.
Позже продавец сослался на некие проблемы с документами и попросил еще 500 тысяч.
Получив деньги, преступник перестал выходить на связь. Сейчас полиция его ищет в рамках расследования уголовного дела.
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