За незаконную миграцию суд Калужской области посадил женщину на 4 с половиной года

В четверг, 7 ноября объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила об обвинительном приговоре, вынесенном 47-летней жительнице Малоярославца.

С сентября 2016 по декабрь 2020 года она организовала схему по легализации мигрантов. Работала как самостоятельно, так и с подельниками.

Женщина за деньги помогала иностранцам получать разрешения на временное проживание в России. Она занималась подготовкой документов для фиктивной регистрации брака между россиянами и иностранцами, а также помогала фиктивно регистрировать мигрантов по месту жительства.

Кроме того, она за вознаграждение помогала получать документы для упрощенного процесса получения гражданства по программе переселения соотечественников.

Подсудимая частично признала свою вину. В итоге ее признали виновной по 16 эпизодам преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и по четырем эпизодам того же преступления, но совершённого группой лиц по предварительному сговору.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.