Устроившего дебош в детском саду Калуги арестовали на время следствия

Его обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.

В четверг, 7 ноября, суд постановил арестовать мужчину, который ранее в одном из детских садов Калуги устроил скандал из-за того, что его сыну разрешили играть с куклами. Об этом сообщила прокуратура Калужской области, которая и попросила суд о такой мере пресечения.

Как мы уже писали, папа мальчика, уроженец Таджикистана, который получил гражданство России в 2017 году, застал за этим действом своего ребенка и повел себя неадекватно.

В частности, угрожал убить работников дошкольного учреждения. Как выяснилось, он бил своего ребенка

Как сообщалось ранее, следственный комитет начал проверку законности предоставления гражданства дебоширу.