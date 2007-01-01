Устроившего дебош в детском саду Калуги арестовали на время следствия
Его обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.
В четверг, 7 ноября, суд постановил арестовать мужчину, который ранее в одном из детских садов Калуги устроил скандал из-за того, что его сыну разрешили играть с куклами. Об этом сообщила прокуратура Калужской области, которая и попросила суд о такой мере пресечения.
Как мы уже писали, папа мальчика, уроженец Таджикистана, который получил гражданство России в 2017 году, застал за этим действом своего ребенка и повел себя неадекватно.
В частности, угрожал убить работников дошкольного учреждения. Как выяснилось, он бил своего ребенка
Как сообщалось ранее, следственный комитет начал проверку законности предоставления гражданства дебоширу.
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