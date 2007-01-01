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Новость дня Криминал

Устроивший дебош в детском саду Калуги мужчина бил своего ребенка

45-летнего уроженца Таджикистана задержали, сообщили 7 ноября в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
13:23 сегодня
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Ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям: «Хулиганство» и «Побои».

Как мы уже рассказывали, мужчине не понравилось, что его мальчик в саду играл с куклами. Он устроил скандал и угрожал воспитателям.

Следователи будут настаивать, чтобы калужанина поместили в СИЗО.

Также проходит проверка, законно ли мужчина в 2017 году получил российское гражданство.

Ранее этим делом, напомним, заинтересовался, глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Лента комментариев
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какое великоскрепное соревнование 🤣 прям как на древней руси

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