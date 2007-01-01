Москвич ранил своего товарища во время охоты на лосей в Калужской области

68-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

6 ноября об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года обвиняемый принимал участие в коллективной охоте на лосей в Медынском районе.

Мужчина выстрелил из ружья по плохо видимой цели и в итоге попал в другого 46-летнего охотника. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Теперь жителю Московской области грозит до трех лет тюрьмы.