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Криминал

Москвич ранил своего товарища во время охоты на лосей в Калужской области

68-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Анастасия Каторгина
12:08 сегодня
0 772
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6 ноября об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года обвиняемый принимал участие в коллективной охоте на лосей в Медынском районе.

Мужчина выстрелил из ружья по плохо видимой цели и в итоге попал в другого 46-летнего охотника. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Теперь жителю Московской области грозит до трех лет тюрьмы.

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