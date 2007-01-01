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Новость дня Криминал

В Калуге после угроз в детском саду СК проверит скандалиста на законность получения гражданства

Проверка уже начата.
Анастасия Каторгина
10:58 сегодня
0 1976
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Он является уроженцем одной из среднеазиатских республик. Гражданином России он стал в 2017 году.

6 ноября об этом сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело. Организована процессуальная проверка. 

Напомним, поводом для конфликта в садике послужило то, что его сыну позволили играть с игрушками для девочек.  

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Лента комментариев
mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

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Alexandr Seva

Аэропорт убыточен на полбюджета калужской области. А именно больше чем на 1 миллиард рублей в 2023 году. А субсидии то на погашение убытков, ЗП сотрудникам (не хилые кстати), содержание отставных людей из адм. и министерств и их жен и т.д. Калуга тратит очень большие деньги на это. Для простого смертного там нет места. Аэропорт работает криво, рейсы хрен пойми куда. Я поэтому и спрашиваю какова его смысловая нагрузка если дядя Толя ушел? Аэропорт строился под него, чтобы рейтинг губернаторов был у него высокий для прохода в СФ РФ.

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ну да, можно понять. Рассориться с калугой - это не просто страх, а целый ночной кошмар.

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VGA

На самом деле к 2030 году, но журналистам КП40...

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17:55 05.11
4 1696
elisei

Сейчас как всегда белый дом,и парковку,всю территорию вылижут до блеска,а потом остатки от снега дождем смоет,и они посыпят песком😁,и скажут мы почистили город

...
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