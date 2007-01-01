В Калуге после угроз в детском саду СК проверит скандалиста на законность получения гражданства

Проверка уже начата.

Он является уроженцем одной из среднеазиатских республик. Гражданином России он стал в 2017 году.

6 ноября об этом сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело. Организована процессуальная проверка.

Напомним, поводом для конфликта в садике послужило то, что его сыну позволили играть с игрушками для девочек.