Калужанин поверил мошенникам и лишился 2,6 миллионов рублей

Как сообщили в среду, 6 ноября, в городском УВД, все началось со звонка из якобы организации, обслуживающей электрические счетчики

Потерпевшему сообщили о необходимости замены прибора, для чего следует назвать код из смс и таким образом записаться в электронную очередь.

Через какое-то время поступил еще один звонок, на этот раз мошенники представились работниками Госуслуг и сообщили, что некие злоумышленники получили доступ к персональным данным потерпевшего и оформили от его имени крупный кредит.

Эту же версию подтвердил следующий звонивший, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Калужанина убедили оформить несколько кредитов и перевести их на указанные мошенниками счета.

Потерпевший заподозрил обман лишь после того, как ему снова позвонили и убедили сделать очередной перевод на указанные реквизиты.

По факту мошенничества начато расследование.