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Главная Новости Криминал Калужанин поверил мошенникам и лишился 2,6 миллионов рублей
Криминал

Калужанин поверил мошенникам и лишился 2,6 миллионов рублей

Как сообщили в среду, 6 ноября, в городском УВД, все началось со звонка из якобы организации, обслуживающей электрические счетчики
Михаил Тырин
09:40 сегодня
0 316
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Потерпевшему сообщили о необходимости замены прибора, для чего следует назвать код из смс и таким образом записаться в электронную очередь.

Через какое-то время поступил еще один звонок, на этот раз мошенники представились работниками Госуслуг и сообщили, что некие злоумышленники получили доступ к персональным данным потерпевшего и оформили от его имени крупный кредит.

Эту же версию подтвердил следующий звонивший, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Калужанина убедили оформить несколько кредитов и перевести их на указанные мошенниками счета.

Потерпевший заподозрил обман лишь после того, как ему снова позвонили и убедили сделать очередной перевод на указанные реквизиты.

По факту мошенничества начато расследование.

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Лента комментариев
Василёк

выражение недовольства - весьма суровое и действенное наказание. зачем же так жестко.

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
15:32 05.11
2 2400
Shurez

не менее 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли к 2023 году...

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Калужская область планирует ввести в оборот 200 тысяч гектаров сельхозземли
15:14 05.11
1 1444
Shurez

Очевидно – волшебный пинок нужен для того, чтобы начать, наконец, что-то делать – то, что делать нужно, но не хочется...

...
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2 2400
mik27

Сейчас зато никакой митинг не провести- сразу посадят.

...
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5 ноября в Калуге прошел шумный митинг
11:10 05.11
3 7606
mik27

90е по сравнению с негодняшним временем как раз поспокойнее будут.

...
Криминал
В Калужской области задержали мужчину за расстрел спортсмена в лихие 90-е
11:09 05.11
1 2252
best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

...
Праздники
Для Калуги закупили 20 новогодних елок за 6,1 миллиона рублей
09:17 05.11
2 2584
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
Спорт
Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1694
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
21:13 04.11
4 5436
VGA

Капали траншею

...
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Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 5436
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 3368
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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