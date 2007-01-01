Калужанин поверил мошенникам и лишился 2,6 миллионов рублей
Как сообщили в среду, 6 ноября, в городском УВД, все началось со звонка из якобы организации, обслуживающей электрические счетчики
Потерпевшему сообщили о необходимости замены прибора, для чего следует назвать код из смс и таким образом записаться в электронную очередь.
Через какое-то время поступил еще один звонок, на этот раз мошенники представились работниками Госуслуг и сообщили, что некие злоумышленники получили доступ к персональным данным потерпевшего и оформили от его имени крупный кредит.
Эту же версию подтвердил следующий звонивший, представившийся сотрудником правоохранительных органов.
Калужанина убедили оформить несколько кредитов и перевести их на указанные мошенниками счета.
Потерпевший заподозрил обман лишь после того, как ему снова позвонили и убедили сделать очередной перевод на указанные реквизиты.
По факту мошенничества начато расследование.
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