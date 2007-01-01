В Малоярославце рецидивист похитил, избил и ограбил девушку

Его задержали в Москве.

Вечером вторника, 5 ноября, калужский следком сообщил о задержании мужчины, который за один вечер умудрился заработать себе целый букет статей.

По версии следствия, в ночном клубе Малоярославца он познакомился с девушкой и предложил подвезти ее до дома на своем авто.

Однако по пути резко изменил планы. Он пристегнул даму к себе наручниками и отвез к себе домой. Там он избил девушку и сорвал с ее шеи золотую цепочку.

Однако она сумела сбежать, а ее мучитель скрылся. Как оказалось, из Калужской области он сбежал в Москву.

Полиции хватило суток, чтобы найти злодея и задержать его. Им оказался ранее неоднократно судимый рецидивист. По факту похищения, избиения и ограбления возбуждено уголовное дело.

Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.