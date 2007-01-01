В Калуге задержали убийцу пенсионера из Москвы

Как мы уже писали, 68-летнего мужчину нашли мертвым на даче в Тихоновой пустыни 4 ноября.

А днем 5 ноября СК сообщил, что подозреваемый убийстве был задержан.

По версии следственного комитета Калужской области, 3 ноября он со своим соседом распивали спиртное в бытовке. Что именно между ними произошло, следствие пока не рассказывает, но в итоге подозреваемый нанес москвичу удары ножом, от которых он скончался.

- Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в ведомстве.