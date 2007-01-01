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Новость дня Криминал

В Калуге задержали убийцу пенсионера из Москвы

15:50 сегодня
0 1274
Трагедия разыгралась в Тихоновой пустыни.
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Как мы уже писали, 68-летнего мужчину нашли мертвым на даче в Тихоновой пустыни 4 ноября.

А днем 5 ноября СК сообщил, что подозреваемый убийстве был задержан.

По версии следственного комитета Калужской области, 3 ноября он со своим соседом распивали спиртное в бытовке. Что именно между ними произошло, следствие пока не рассказывает, но в итоге подозреваемый нанес москвичу удары ножом, от которых он скончался.

- Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в ведомстве.

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Лента комментариев
Василёк

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...
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Shurez

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mik27

Сейчас зато никакой митинг не провести- сразу посадят.

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mik27

90е по сравнению с негодняшним временем как раз поспокойнее будут.

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best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

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ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

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ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
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VGA

Капали траншею

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17:23 04.11
4 5090
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
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Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
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