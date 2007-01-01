В Калуге мужчина обманул банк на 8 миллионов рублей

43-летнего калужанина обвиняют в мошенничестве.

Об этом 5 ноября рассказали в региональной прокуратуре.

Следствие считает, что в 2021 году мужчина вместе с другими членами организованной группы с помощью липовых документов, которые подтверждали их высокую платежеспособность, получили одобрение банка на выдачу кредитов.

Деньги им дали на покупку двух дорогих машин. Автомобили они купили, затем продали и выручку разделили между собой. Платить кредит никто из них не собирался.

Ущерб банку от действий предполагаемых мошенников составил восемь миллионов рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

В отношении соучастников вынесены обвинительные приговоры.