В Калужской области пенсионерка украла деньги со счета родственницы, чтобы играть на бирже

Как сообщило во вторник, 5 ноября, областное УВД, подозреваемая не только присвоила более 100 тысяч рублей, но и взяла от имени потерпевшей кредит

Преступление совершено в Бабынинском районе.

Подозреваемая пришла к потерпевшей под предлогом возвращения долга. Обманом завладев телефоном и доступом к банковскому счету жертвы, она перевела себе денежные средства, а также оформила кредит.

Общая сумма нанесенного ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Задержанная пояснила полицейским, что нуждается в деньгах для игры на бирже. По факту кражи возбуждено уголовное дело, женщине грозит до шести лет лишения свободы.