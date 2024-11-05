В Калужской области задержали мужчину за расстрел спортсмена в лихие 90-е

В Санкт-Петербурге в 1993 году он выпустил в свою жертву 6 пуль.

Во вторник, 5 ноября, сайт Фонтанка.ру рассказал о задержании сотрудниками уголовного розыска Петербурга подозреваемого в покушении на убийство, которое было совершено более 30 лет назад.

Сделали они это в Калужской области, где тот спокойно жил и работал охранником на стройке. В этом году злодею исполнилось 54 года.

Уголовное дело, по которому его задержали, было возбуждено в 1993 году. Тогда в северной столице в квартире дома по улице Орджоникизде в 23-летнего спортсмена подозреваемый выпустил шесть пуль. Они попали в голову, плечо, грудь и поясницу.

Спортсмен выжил, а вот найти стрелявшего не удавалось три десятилетия.

Удивительно, но пострадавший от нападения спортсмен также живет в нашем регионе.

- Он ведет неприметную жизнь в одной из деревень Калужской области, - пишет Фонтанка.ру. - В Сети сохранилась статья о нем, в которой он предстает как истинный христианин и благотворитель. На собственные деньги бывший спортсмен построил часовню, а затем взялся за возведение спортивного комплекса для детей. Рядом разбил фруктовый сад.