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Новость дня Криминал

В Калужской области задержали мужчину за расстрел спортсмена в лихие 90-е

В Санкт-Петербурге в 1993 году он выпустил в свою жертву 6 пуль.
09:33 сегодня
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Во вторник, 5 ноября, сайт Фонтанка.ру рассказал о задержании сотрудниками уголовного розыска Петербурга подозреваемого в покушении на убийство, которое было совершено более 30 лет назад.

Сделали они это в Калужской области, где тот спокойно жил и работал охранником на стройке. В этом году злодею исполнилось 54 года.

Уголовное дело, по которому его задержали, было возбуждено в 1993 году. Тогда в северной столице в квартире дома по улице Орджоникизде в 23-летнего спортсмена подозреваемый выпустил шесть пуль. Они попали в голову, плечо, грудь и поясницу.

Спортсмен выжил, а вот найти стрелявшего не удавалось три десятилетия.

Удивительно, но пострадавший от нападения спортсмен также живет в нашем регионе.

-  Он ведет неприметную жизнь в одной из деревень Калужской области, - пишет Фонтанка.ру. - В Сети сохранилась статья о нем, в которой он предстает как истинный христианин и благотворитель. На собственные деньги бывший спортсмен построил часовню, а затем взялся за возведение спортивного комплекса для детей. Рядом разбил фруктовый сад.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

...
Праздники
Для Калуги закупили 20 новогодних елок за 6,1 миллиона рублей
09:17 сегодня
2 2236
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
Спорт
Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1360
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
21:13 04.11
4 4910
VGA

Капали траншею

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 4910
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 2986
Василёк

почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
12:11 04.11
4 4910
ILR

Шёл третий год - всё по плану...😲

...
Статьи, аналитика, репортажи
Аудит бомбоубежищ начался в Калужской области
11:37 04.11
1 4392
VGA

Почему затянулась? Это калужская традиция...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
11:29 04.11
4 4910
v1v2v3

Лучше напишите откуда взялся этот Ташир и на какие деньги начал свою деятельность..у этих организаций нет таких данных?

...
Криминал
ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета
08:38 04.11
2 4326
v1v2v3

ничего не откроют все видят их работу замена труб убили половину дворов грязь ничего не сделано толком выпилили половину деревьев убили все к чему прикасаются...может правда Бастрыкину написать куда они деньги девают?

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
08:34 04.11
29 15129
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