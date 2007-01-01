В Калужской области мошенник из Ставропольского края продавал несуществующие доспехи
Как сообщили во вторник, 5 ноября, в областном УВД, 31-летний мужчина выставил в социальных сетях фотографии исторической амуниции, которую изготавливает сам.
Желающий заказать изделие нашелся в Калуге, мастер потребовал от него предоплату.
В дальнейшем он еще не раз под разными предлогами просил деньги, получив в общей сложности более 14 тысяч.
При этом к изготовлению заказа он так и не приступил, а клиенту показывал фото старых работ, уверяя что работа идет.
Не дождавшись заказа, калужанин обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска установили личность мошенника – им оказался житель Ставропольского края. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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