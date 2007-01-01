В Калуге полиция задержала разбойников, ограбивших свое бывшее предприятие

Как сообщило в субботу, 2 ноября, областное УМВД, налетчиков было двое

В начале октября злоумышленники на автомобили подъехали к строительному объекту и ворвались в помещение, где находился сторож.

Угрожая ему физическим насилием, налетчики вскрыли строительный вагончик и вывезли дорогостоящую технику и инструмент. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Забрав у потерпевшего телефон, они оставили его запертым в служебном помещении и скрылись.

В задержании налетчиков участвовал СОБР Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.