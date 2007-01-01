В Калуге полиция задержала разбойников, ограбивших свое бывшее предприятие
Как сообщило в субботу, 2 ноября, областное УМВД, налетчиков было двое
В начале октября злоумышленники на автомобили подъехали к строительному объекту и ворвались в помещение, где находился сторож.
Угрожая ему физическим насилием, налетчики вскрыли строительный вагончик и вывезли дорогостоящую технику и инструмент. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Забрав у потерпевшего телефон, они оставили его запертым в служебном помещении и скрылись.
В задержании налетчиков участвовал СОБР Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.
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