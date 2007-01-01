ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета

Организованная группа, подготовившая дерзкий налет, действовала нагло и изобретательно, но в итоге от наказания не ушел никто

Мы продолжаем публиковать статьи о громких уголовных делах прошлых лет в рамках нашей рубрики «Чистосердечное признание»

И в этот раз расскажем об ограблении, о котором в начале двухтысячных говорила вся Калуга.

В конце 2005-го года, накануне новогодних праздников, город взбудоражила новость: в центре города крупно обворован самый посещаемый торговый центр «Ташир-Пассаж». Ныне на этом месте стоит небезызвестный торговый центр «Рио».

Шок и трепет

16 декабря пришедшие на работу продавцы были шокированы, увидев в своих отделах разгром, открытые ящики кассовых аппаратов, пустые плечики для одежды, покореженные жалюзи…

Прибывшие оперативные службы не нашли даже следов взлома, но при осмотре здания обнаружили выбитое окно с привязанным к лестнице и выпущенным наружу канатом.

Из магазина, кроме денег, пропала в основном дорогостоящая одежда и цифровая электроника. После всех подсчетов, выяснилось, что хозяева местных магазинчиков потеряли в совокупности почти 1,3 миллиона рублей. По тем временам это составляло порядка 45-46 тысяч долларов.

По нынешнему курсу это около 4,5 миллиона рублей.

Следствие приступило к работе…

За две недели до того

Когда-то Вадим и Таня жили вместе, но до свадьбы дело не дошло, расстались друзьями. Иногда встречались, болтали о своих невзгодах и радостях. Вадим имел свой «Фиат» и зарабатывал извозом, а вот у Татьяны дела обстояли похуже.

Будучи продавщицей в отделе спортивных товаров, она получала мизерную зарплату, которой катастрофически не хватало. Однако, старший продавец разрешал брать деньги в долг из кассы, отмечая сумму в тетради, и Татьяна этим регулярно пользовалась.

Наступил момент, когда долг превысил ее суммарную зарплату за полгода, и отдавать его было просто нечем. Девушка была в отчаянии.

- Хоть бы обокрали этот наш «Ташир», - вырвалось у нее во время очередной встречи с Вадимом. – Может, тогда бы мне долг списали.

- Обокрали, говоришь? – Вадим задумался.

Быстрые решения

Через несколько дней вечером, когда Таня была дома, ей позвонил Вадим:

- Выйди, разговор есть.

Девушка спустилась во двор и села к нему в машину. Там она увидела двух его дружков – Юру и Андрея.

- Я про тот разговор, - сказал Вадим. – Мы с ребятами решили - сделаем. Грохнем мы твой магазин. И не только твой.

- А как вы внутрь залезете? – удивилась Татьяна.

- А мы не полезем. Как люди зайдем, вместе со всеми. Посидим у тебя в подсобке до закрытия, а в ночь все дела спокойно сделаем.

Таня объяснила, что работает не одна, а с напарницей Ингой. И ее в любом случае придется брать в компанию.

- А она согласится?

- Мы с детства дружим, в одном доме живем. А главное, на ней тоже долг висит. В пять раз больше, чем у меня.

Инга восприняла предложение спокойно, даже позитивно. На вопрос, что ей принести из воровской добычи, сказала, что ей ничего не надо. Только бы долг списался. Единственное, что ее смутило, это срочность.

- Может, до новогодних праздников подождать? Все магазины позакрываются, только через два дня хватятся.

- Нет, - решительно отказал Вадим. – Я уже все решил и настроился. В среду начинаем.

Хитрый план

К налету подготовились основательно. В первую очередь провели разведку – прошлись по магазинам и запомнили, где можно взять дорогое и ходовое.

Ознакомились также с расположением и типом датчиков сигнализации, в которой неплохо разбирался Юрий.

Андрей в свою очередь позаботился о годном снаряжении – монтировке для взлома дверей и сейфов и длинном канате для эвакуации.

Он, кстати, был самым старшим и единственным в группе, кто имел судимости – в свое время получил два срока за кражу и грабеж.

В назначенный вечер Вадим привез подельников к торговому центру. Юрий нес сумку с канатом и перчатками, Андрей прятал в рукаве монтировку.

Татьяна и Инга проводили обоих в подсобку, задернули за ними штору и закрыли магазин. Ингу Вадим отвез домой, а Таня осталась с ним в машине до конца операции. Часы ожидания они коротали, катаясь по городу, заглядывая в игорные клубы и подвозя случайных пассажиров.

Андрей с Юрием дождались, пока в торговом центре затихнут шаги и голоса, и выбрались из отдела спорттоваров через окно над входом.

Первым делом поднялись на второй этаж, где поддели монтировкой и выбили дверь на склад. В тот же момент заметили, что над головами начал мигать светодиод – сработала сигнализация.

Подельники бросились обратно в укрытие, откуда позвонили Вадиму и попросили проверить обстановку.

Тот объехал здание вокруг – ни суеты, ни шума, ни патрулей. Ничто не мешало продолжать начатое.

На самом деле, охрана здания сигнал сработки получила и отреагировала. Дежурная группа вышла из здания и осмотрела его. Никаких следов проникновения обнаружить не удалось, сработку посчитали ложной.

Кроме того, караульное помещение находилось в другом крыле, и охранники не могли даже услышать, как злоумышленники взламывают двери, жалюзи и сейфы.

Вожделенная добыча

Андрей и Юрий смело приступили к активным действиям. Взламывали выбранные отделы и набивали сумки товаром – норковыми шубами, дубленками, мобильными телефонами, цифровыми фотокамерами, а также мелочевкой вроде кошельков, перчаток и карт оплаты интернета.

И конечно, не забывали забирать наличные из кассовых аппаратов.

Нашли время и обновить гардероб самим себе. Прямо на месте преступления скинули с себя ношеную одежду и переоделись в дорогое и стильное, включая дубленки, свитеры и обувь. Старые брошенные вещи утром находили на полу удивленные продавцы.

Всего в эту ночь было вскрыто, разорено и обворовано 16 магазинов. Закончив свои дела, подельники повредили зажигалкой сигнализацию на окне, выбили стекло и выкинули сумки с добычей в тихом месте. Следом выбрались сами с помощью каната.

Было около трех часов ночи, когда Вадим принял от них долгожданный звонок: забирай нас.

Всему приходит свой конец

Таню и Ингу ждало жестокое разочарование – никто не собирался прощать их долги из-за кражи в магазине. Из-за этого между девушками даже возник конфликт – Инга предложила попросить деньги у ребят, Татьяна же наотрез отказывалась.

Нервозности добавляло и то, что владелец торгового центра якобы объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию о похитителях.

Ребята же, разделив добычу на троих, на полную катушку пользовались плодами своего преступления. Товар переводили в деньги, для этого ездили в Москву, где как в мутной воде растворялись вещдоки и улики – похищенные вещи.

Кто-то совершал покупки, кто-то безбожно просаживал воровской улов на игровых автоматах и развлекался, ну а шестеренки уголовного расследования тем временем неумолимо вращались. Дело вело Следственное управление УВД по Калужской области.

Сам факт, что кража была совершена без внешнего проникновения давал понять, что искать воров нужно где-то внутри коллектива торгового центра. А это не такой уж большой круг подозреваемых.

Допросы, очные ставки, экспертизы, работа с агентурой и прочие следственные действия привели к тому, что этот круг сократился до пяти человек.

Будучи задержанными, ознакомленными с уликами в виде изъятых при обыске похищенных вещей, участники воровской пятерки даже не стали отпираться.

Все они были признаны виновными и получили разные сроки.

Наибольшую снисходительность суд проявил к девушкам, учтя отсутствие у них корыстного мотива и не самую большую роль участия. Их даже не арестовали на период следствия.

Прошло два десятилетия, за которые город изменился, а на месте «Ташир-Пассажа» давно построено другое здание.

Ныне на этом месте уже совсем другой ТЦ, но старожилы до сих пор помнят предновогодний налёт 20-летней давности.

Но пыльные дела в архивах хранят еще много подобных забытых историй, с которыми мы вас еще познакомим.

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Благодарим Совет ветеранов следственных органов Калужской области за предоставленные материалы.

Уважаемые читатели! А какие громкие дела прошлых лет вы помните, и о которых хотели бы почитать? Пишите в комментариях!