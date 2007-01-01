Водителя, который насмерть сбил велосипедиста в Калужской области, посадили под домашний арест
Трагедия произошла в Тарусском районе 20 сентября.
Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Вечером 70-летний мужчина сбил велосипедиста на дороге Ферзиково-Таруса.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Было возбуждено уголовное дело.
Суд отправил автомобилиста под домашний арест на два месяца.
Районная прокуратура контролирует расследование дела.
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