Водителя, который насмерть сбил велосипедиста в Калужской области, посадили под домашний арест

Трагедия произошла в Тарусском районе 20 сентября.

Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Вечером 70-летний мужчина сбил велосипедиста на дороге Ферзиково-Таруса.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело.

Суд отправил автомобилиста под домашний арест на два месяца.

Районная прокуратура контролирует расследование дела.