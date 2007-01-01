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Новость дня Криминал

Водителя, который насмерть сбил велосипедиста в Калужской области, посадили под домашний арест

Трагедия произошла в Тарусском районе 20 сентября.
Анастасия Каторгина
11:43 сегодня
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Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Вечером 70-летний мужчина сбил велосипедиста на дороге Ферзиково-Таруса.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело.

Суд отправил автомобилиста под домашний арест на два месяца.

Районная прокуратура контролирует расследование дела.

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aknis

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