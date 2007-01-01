По делу об убийстве многодетной матери в Калуге арестован подозреваемый

Преступление произошло 30 октября в квартире на улице Малоярославецкой.

Вечером в пятницу стало известно, что решением суда 46-летний мужчина арестован на время следствия.

По версии оперативников, в ходе ссоры калужанин зарезал свою 43-летнюю бывшую супругу.

У пары остались трое несовершеннолетних детей. Их пока поместили в соцучреждение.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.