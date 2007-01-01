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Криминал

В Калуге курьер мошенников забрал у пожилой женщины все сбережения

Пенсионерке позвонила девушка, в которой она узнала свою правнучку. Та быстро сказала, что попала в аварию и нужны деньги на лечение, а потом уже трубку взял якобы адвокат.
Дмитрий Ивьев
14:56 сегодня
0 844
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Калужанка поверила в эту информацию и передала приехавшему молодому человеку 500 тысяч рублей, завернутые в наволочку.

Курьер оставил себе 12 тысяч, а остальное выслал на счет человеку, который предложил ему подработать.

Под суд в итоге попал именно курьер. Молодому человеку 24 года. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Лента комментариев
Kas9l

Ленина 29 (Поликлиника) не ямка, а каньон. Если машины напаркованы по торцам домов 27 и 29, то аккурат приходиться ехать по этой ямище.

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РодомИзСССР

Что по этому поводу скажут защитники старых деревьев ?

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1 486
ajax

Такой объёмный "шкаф" - лётчик? Как он помещался в самолёт? Или только - дистанционно?))

...
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Зачем - мельчить? Почему не озвучили цифру "100 м"?

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ajax

Дождались подходящей погоды! МОЛОДЦЫ Асфальт продержится до марта..., а потом сойдёт вместе со снегом! Кто затянул сроки - к награде!

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5 1110
ecilop

об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

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5 1110
habitant

прекрасные идеи.

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habitant

сливают воду чтобы выполнить ремонт, что рядом нет сотрудников, да нехорошо.

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habitant

просьба ограничить во времени продажу, скажем до 20-00

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6 3634
habitant

озеленение / ремонт это нужно, полагаю и без голосований

...
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11 4530
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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