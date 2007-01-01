В Калуге курьер мошенников забрал у пожилой женщины все сбережения

Пенсионерке позвонила девушка, в которой она узнала свою правнучку. Та быстро сказала, что попала в аварию и нужны деньги на лечение, а потом уже трубку взял якобы адвокат.

Калужанка поверила в эту информацию и передала приехавшему молодому человеку 500 тысяч рублей, завернутые в наволочку.

Курьер оставил себе 12 тысяч, а остальное выслал на счет человеку, который предложил ему подработать.

Под суд в итоге попал именно курьер. Молодому человеку 24 года. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.