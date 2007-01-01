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Криминал

Житель Калужской области пойдет под суд за поддельное водительское удостоверение

Прокуратура Мосальского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины.
Анастасия Каторгина
12:41 сегодня
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Как установили на предварительном расследовании, в 2021 году он приобрел через интернет липовый документ. А в августе этого года мужчина стал виновником ДТП. Когда проводилась проверка, выяснилось, что его удостоверение поддельное.

Теперь мужчине грозит до одного года тюрьмы.

1 ноября об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

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