Житель Калужской области пойдет под суд за поддельное водительское удостоверение
Прокуратура Мосальского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины.
Как установили на предварительном расследовании, в 2021 году он приобрел через интернет липовый документ. А в августе этого года мужчина стал виновником ДТП. Когда проводилась проверка, выяснилось, что его удостоверение поддельное.
Теперь мужчине грозит до одного года тюрьмы.
1 ноября об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.
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