У калужанки в такси украли телефон за 120 тысяч рублей

Этот случай произошел в Малоярославецком районе, сообщили 1 ноября в управлении МВД по Калужской области.

Девушка познакомилась с парнем в ночном клубе. Потом они вызвали такси и вместе поехали домой.

Но по дороге мужчина попросил таксиста остановиться и вышел.

Поехавшая дальше девушка чуть позже обнаружила, что исчез телефон, лежавший на сиденье.

Вором оказался 21-летний молодой человек. Он рассказал полицейским, что хотел оставить смартфон себе. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.