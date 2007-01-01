У калужанки в такси украли телефон за 120 тысяч рублей
Этот случай произошел в Малоярославецком районе, сообщили 1 ноября в управлении МВД по Калужской области.
Девушка познакомилась с парнем в ночном клубе. Потом они вызвали такси и вместе поехали домой.
Но по дороге мужчина попросил таксиста остановиться и вышел.
Поехавшая дальше девушка чуть позже обнаружила, что исчез телефон, лежавший на сиденье.
Вором оказался 21-летний молодой человек. Он рассказал полицейским, что хотел оставить смартфон себе. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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