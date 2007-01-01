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Криминал

У калужанки в такси украли телефон за 120 тысяч рублей

Этот случай произошел в Малоярославецком районе, сообщили 1 ноября в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
0 286
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Девушка познакомилась с парнем в ночном клубе. Потом они вызвали такси и вместе поехали домой.

Но по дороге мужчина попросил таксиста остановиться и вышел.

Поехавшая дальше девушка чуть позже обнаружила, что исчез телефон, лежавший на сиденье.

Вором оказался 21-летний молодой человек. Он рассказал полицейским, что хотел оставить смартфон себе. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Лента комментариев
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ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

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это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

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