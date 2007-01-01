Африканца ограбили в калужской электричке

Мужчина из Гвинеи ехал в электричке из Москвы в Калугу и лишился сначала телефона, а потом чемодана, рассказали нам 1 ноября в линейном отделе МВД на транспорте.

Сначала к африканцу подсел незнакомец, который жестами попросил телефон позвонить. Получив гаджет в руки, преступник просто ушел.

Чуть позже грабитель вернулся, забрал чемодан гвинейца и убежал.

Пострадавший обратился в полицию. С помощью переводчика он объяснил, что произошло.

Найти преступника было трудно, потому что все происходило в старой электричке без камер наблюдения. Но грабителя все-таки засняли на Киевском вокзале.

Задержан 43-летний москвич, который прятался на даче в Калужской области. Ранее он уже был судим за кражи и грабежи.

По новому делу подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.