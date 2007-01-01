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Африканца ограбили в калужской электричке

Мужчина из Гвинеи ехал в электричке из Москвы в Калугу и лишился сначала телефона, а потом чемодана, рассказали нам 1 ноября в линейном отделе МВД на транспорте.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 986
Изображение создано с помощью нейросети.
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Сначала к африканцу подсел незнакомец, который жестами попросил телефон позвонить. Получив гаджет в руки, преступник просто ушел.

Чуть позже грабитель вернулся, забрал чемодан гвинейца и убежал.

Пострадавший обратился в полицию. С помощью переводчика он объяснил, что произошло.

Найти преступника было трудно, потому что все происходило в старой электричке без камер наблюдения. Но грабителя все-таки засняли на Киевском вокзале.

Задержан 43-летний москвич, который прятался на даче в Калужской области. Ранее он уже был судим за кражи и грабежи.

По новому делу подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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Лента комментариев
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Александр KU

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9 3966
ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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Karson

ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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Karson

вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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крематорий нужен. не шутка.

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Да не - скорее всего кого-то полностью церковью

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А давайте сразу до 100 рублей - за экологию - да проще купить молоко в магазине за 56 и кипятить не надо

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Василёк

предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

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Василёк

это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

...
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