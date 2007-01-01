В Сухиничском районе вору вынесли приговор

Преступление произошло 30 июля.

Об этом 31 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В Думиничском районе пьяный мужчина увидел пакет. И убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил его.

Там находился мобильный телефон за 500 рублей, еще один телефон за 5000 тысяч рублей, кошелек, в которым было 6400 рублей, а еще дисконтные и банковская карты.

Общая сумма ущерба также с учетом стоимости других вещей составила 12393 рубля.

Свою вину в суде мужчина признал.

В итоге его приговорили к исправительным работам, на которых он проведет восемь месяцев. Также с его зарплаты каждый месяц будет удерживаться по 5% в доход государства.