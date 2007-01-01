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Криминал

Ревнивая калужанка ударила мужа ножом

Теперь на 37-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:43 сегодня
0 464
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Конфликт произошел на кухне. Калужанке не понравилось, что муж общался с другими женщинами.

Разговор шел на повышенных тонах, мужчина подошел к жене, у которой был в руке нож. Она повернулась и ударила супруга в бок.

У пострадавшего тяжелые травмы. Его жене грозит до 10 лет лишения свободы.

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

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Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

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предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

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а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

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