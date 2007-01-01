Ревнивая калужанка ударила мужа ножом

Теперь на 37-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Конфликт произошел на кухне. Калужанке не понравилось, что муж общался с другими женщинами.

Разговор шел на повышенных тонах, мужчина подошел к жене, у которой был в руке нож. Она повернулась и ударила супруга в бок.

У пострадавшего тяжелые травмы. Его жене грозит до 10 лет лишения свободы.