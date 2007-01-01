Калужане нашли работу в интернете и лишились двух миллионов рублей

О новых случаях мошенничества 30 октября рассказали в полиции.

Жительнице Калуги предложили подработку из дома. Ей нужно было заполнять карточки на одном из маркетплейсов.

При этом работодатель попросил включить видеотрансляцию экрана телефона и установить программы. В процессе калужанка увидела, что с ее счета списали деньги, но начальник пообещал их вернуть. Дальше женщина общалась еще с одним человеком. Ее убедили оформить кредит и перевести деньги на чужой счет.

В общей сложности жительница Калуги потеряла 840 тысяч рублей.

Похожим способом выманили у другого калужанина 1,1 миллиона.

Полиция ведет расследование уголовных дел.